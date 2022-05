Neubau könnte Ende 2023 stehen

Noch steht das Spritzenhaus in Lenzinghausen am Birkenweg. Doch wenn alles nach Plan läuft, soll dort schon Ende 2023 die Kita Regenbogen ihr neues Domizil eröffnen können. Die ersten Planungen stellte Armin Cawalla vom Architekturbüro Bäunker und Cawalla dem Betriebsausschuss am Mittwochabend vor.

Die Machbarkeitsstudie, auf deren Grundlage die weiteren Entwürfe erfolgen sollen, sieht ein eingeschossiges Gebäude mit Flachdach vor, das teilweise begrünt werden und eine Photovoltaikanlage erhalten soll. Im hinteren Bereich ist ein Pultdach mit Oberlichtern geplant, die zusätzliches Licht in die Kita lassen.

Das Gebäude umfasst zwei Gruppenräume mit Nebenräumen und Bädern, einen Schlaf- sowie einen Mehrzweckraum, Küche und Zimmer für Leitung und Personal. An der Straße sind acht Kurzzeitparkplätze für die Eltern vorgesehen, für Erzieherinnen gibt es einen eigenen Parkplatz näher am Gebäude.

„Bei der Farbgestaltung haben wir den Wunsch der Kita-Leitung aufgenommen, einige Gebäudeteile in Farben des Regenbogens zu streichen“, so Cawalla. Überhaupt sei die Zusammenarbeit mit dem Kita-Team sehr konstruktiv gewesen.

Die Stadt Spenge tritt in diesem Fall selbst als Investor auf und vermietet das Gebäude später an die Elterninitiative, die seit 1985 die Tageseinrichtung betreibt. Die Kita, in der 30 Kinder in zwei Gruppen betreut werden, ist aktuell an der Mühlenburger Straße untergebracht und benötigt ein neues Domizil.

Die Architekten haben auch bereits eine Variante mit einer Erweiterung um eine dritte Gruppe vorgelegt. Ob der Bedarf dafür besteht, müsse noch ermittelt werden, so Fachbereichsleiterin Sabrina Held. Da auf der gegenüberliegenden Straßenseite das Wohngebiet an der Dorfstraße entsteht, könnte dieser durchaus gegeben sein.

Das alte Spritzenhaus in Lenzinghausen wird abgerissen. An seiner Stelle entsteht ein Mitarbeiter-Parkplatz. Auf dem Bauplatz dahinter wird die Kita gebaut. Foto: Daniela Dembert

Wie Cawalla erklärte, betragen die Baukosten für zwei Gruppen nach aktuellem Stand 1,3 Millionen Euro, für drei Gruppen 1,6 Millionen. „Auf jeden Fall wird es teurer, den Bereich für die dritte Gruppe erst nach ein paar Jahren anzubauen“, so der Architekt.

Wie Held erklärte, solle das Spritzenhaus noch im Frühsommer abgerissen werden, um der Kita Platz zu machen, es fehle jedoch noch das Schadstoffgutachten, das für die Vergabe der Abrissarbeiten benötigt wird.

Tim Kownatzki (Grüne) regte an, die Parkplätze mit Regengittersteinen zu versehen, was Cawalla gerne aufnahm. Lars Hartwig (CDU) bat darum, die Parkplatzsituation noch einmal zu überdenken. Insgesamt begrüßte der Betriebsausschuss jedoch die Studie und beschloss einstimmig, das Bauvorhaben für den Neubau auf deren Basis weiterzuführen.