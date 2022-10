Neue Boutique in Spenger City

Spenge

Wenn Alexandra Stratmeier die Tür zu ihrem etwa 50 Quadratmeter großen Ladenlokal öffnet, lädt sie Kunden und Schaulustige ein, auf Safari durch ihren Designdschungel zu gehen. Die Spengerin eröffnet am Samstag ihr Geschäft „Budgie Modeschmuck und Accessoires“ in den ehemaligen Räumlichkeiten des Sanitätshauses Rosenhäger an der Langen Straße 46.

Von Daniela Dembert