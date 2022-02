Neuer Imbiss in Spenge

Seit Ende Januar besteht in Spenge ein neues kulinarisches Angebot. An der Engerstraße, gegenüber der Eisdiele Hörnchen, hat Yousef Hasan seinen Imbiss „Yoopis“ eröffnet.

Yousef Hasan hat vor einem Monat seinen Imbiss „Yoopis“ an der Engerstraße eröffnet und bietet neben Pizza auch Salate und Kebab-Gerichte an.

Dort bietet er Pizza, Salate, Falafel und Kebab-Gerichte an. „Pizzateig und Tomatensoße stellen wir nach einem mehr als 50 Jahre alten Rezept meines Onkels her“, erzählt Hasan. Auch die Lahmacun- und Dürüm-Fladen seien hausgemacht. „Dafür liebt mich meine Mutter“, witzelt der Imbiss-Inhaber und ergänzt: „Sie stellt die Backwaren nämlich her.“ Yousef Hasan, dessen Familie aus Syrien stammt, hatte zuvor in Bielefeld-Jöllenbeck den Adler-Grill betrieben.

Nun also Spenge: Nach dem einjährigen Umbau ist aus der einstigen Änderungsschneiderei ein Imbiss mit mehreren Sitzplätzen geworden. „Fertig sind wir aber noch lange nicht“, sagt der Gastronom. Ab Mitte März will der Familienbetrieb einen Lieferservice anbieten, im Sommer laden zusätzliche Außensitzplätze auf der Terrasse vor dem Lokal zum Verweilen ein. Zweifel an dem Standort habe er nie gehabt, sagt Hasan: „Ich bin überzeugt von der Lage mit der Eisdiele gegenüber und dem neu gestalteten Blücherplatz.“ Darüber hinaus sei das Gastro-Angebot Spenges noch ausbaufähig, meint der Imbiss-Chef, der seit fünf Jahren in der Stadt wohnt. Das Lokal ist täglich von 16 bis 22 Uhr geöffnet, Dienstag ist Ruhetag.