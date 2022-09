Neuer Leiter für Spenger Werburg gefunden

Die Stadt Spenge hat einen Leiter für die neu geschaffene Stelle eines Museumsleiters an der Werburg gefunden. Dieser soll gleichzeitig auch die Museumspädagogik betreuen. Wie Rainer Czypulowski, Fachbereichsleiter für Zentrale Dienste, auf Anfrage mitteilte, tritt der Neuzugang sein Amt zum 1. Januar 2023 an.

Nach Rückzug von Dr. Werner Best: 26 Bewerbungen auf neu geschaffene Vollzeitstelle

„Vertraglich ist alles unter Dach und Fach, wir haben uns aber darauf geeinigt, den Namen noch nicht zu nennen, da der neue Kollege bei seinem alten Arbeitgeber noch vertraglich gebunden ist“, so Czypulowski. Es handele sich um einen Fachmann, der in einer ähnlichen Funktion in Niedersachsen tätig ist.