Neuer Pächter für „Alte Mühle“ in Spenge

Spenge

Die „Alte Mühle“ in Spenge hat einen neuen Pächter. Den Stammgästen ist er schon seit Jahren ein Begriff: Kosta Sula hat das griechische Restaurant von Evangelos Vavvas übernommen. Seit Anfang September ist der gelernte Koch der neue Chef in dem Fachwerkhaus an der Bussche-Münch-Straße.

Von Ruth Matthes