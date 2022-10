Neues Kursangebot: Atemübungen für Long-Covid-Patienten

Behindertensportgemeinschaft Enger/Spenge will Betroffenen helfen

Ein Long-Covid-Patient macht ein Atemtraining in einem Gymnastikraum.

Wie alle Angebote der BSG richtet sich dieser Kurs nicht nur an Menschen mit einem Handicap - die BSG-Kurse sind offen für jeden. Zunächst habe man überlegt, das neue Programm freitags stattfinden zu lassen. „Dann sind wir mit mehreren Kursen sowieso in der Zweifachsporthalle der Regenbogen-Gesamtschule“, sagt er. Sollte das Interesse so groß sein, dass mehr Raum und Zeit benötigt würden, müsse man nach anderen Hallenzeiten schauen und mit dem Stadtsportverband sprechen. Freitags gibt es bereits eine Gymnastik- und Faszien- sowie Spielgruppe.

Er selber und seine Familie hätten zwar auch Corona, aber mit dem Verlauf Glück gehabt. Von anderen aber habe er von den Nachwirkungen und den damit verbundenen Schwierigkeiten im Alltag gehört. Daher kam die Idee für dieses neue Angebot. Der Verein habe eine Handvoll Übungsleiter, die teils auf orthopädische, teils auf internistische Medizin spezialisiert seien. Unter zweiteres fallen neben Problemen mit dem Herz oder Diabetes auch Lungenbeeinträchtigungen. Diese Übungsleiter - sie absolvieren für einen entsprechenden Übungsleiterschein mehr als 500 Stunden an Ausbildung - könnten dann eben auch passende Trainings für Long-Covid-Betroffene anbieten, so der 67-Jährige. Nach einem Schlaganfall vor 26 Jahren sei er pensioniert worden. Seither engagiert er sich für den Behindertensport.

Anmeldung

Die Behinderten Sportgemeinschaft bittet Bürger, die sich für dieses Angebot interessieren, sich bei Volker Glomb, Telefon 05225/6000639 oder 0176/55287127 oder E-Mail unter [email protected], zu melden. Auch Birgit Krallmann nimmt unter [email protected] Anmeldungen entgegen.