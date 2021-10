Pächter beklagt bauliche Mängel

Seit Wochen ist das beliebte Ausflugslokal Moorranch am Hücker Moor geschlossen. Auf der Homepage ist zu lesen, dass die Berufsgenossenschaft die Schließung angeordnet hat.

Berufsgenossenschaft schließt Moorranch am Hücker Moor in Spenge – Immobilie wurde 2014 grundsaniert

Trotz des schönen Wetters – wie am vergangenen Wochenende – ist die Moorranch weiterhin geschlossen. Wie es weitergeht, ist unklar.

Frank Andernacht, der die Gaststätte seit 2019 betreibt, sagt auf Anfrage dieser Zeitung: „Es gibt schon eine ganze Weile bauliche Probleme. Immer wieder hat es in den Saal hereingeregnet. Bei Hochzeiten habe ich stets gehofft, dass das Wetter hält und der Saal trocken bleibt“, sagt er. Zuletzt hätten solche Feiern wegen der Pandemie nur im kleinen Rahmen stattfinden können. Das sei das Glück gewesen, da so in der Regel im Restaurantbereich gefeiert werden konnte.