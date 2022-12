Papageienmord in Spenge

„Der Papageien-Mord“ lautet der Titel der Krimi-Komödie in drei Akten von Regina Harlander, die im Gemeindehaus Mantershagen, Kreuzfeld 15, aufgeführt wird. Krankheitsbedingt hatten die Vorstellungen im Oktober zunächst um unbekannte Zeit verschoben werden müssen.

Verstrickungen

„Jetzt nehmen wir einen zweiten Anlauf und freuen wir uns riesig, endlich wieder vor Publikum zeigen zu können, woran wir so lange gearbeitet haben“, sagt Carolin Ruwe, Sprecherin der Gruppe. Wie bei Inszenierungen des Ensembles üblich verspricht das Stück auch diesmal wieder allerlei aberwitzige Situationen und turbulente Verstrickungen.

Und darum geht's: Bei Herbergswirtin Luise Lauscher herrscht große Aufregung, denn die bekannte Schauspielerin Pauline Leclerc hat ihren Besuch in der Pension „Zum fröhlichen Papageien“ angekündigt. Weit weniger begeistert als ihre Chefin ist Zimmermädchen Hannah angesichts der zu erwartenden Mehrarbeit.

Und auch Schauspielerin Pauline ist von ihrem neuen Aufenthaltsort wenig angetan, zumal sich bald herausstellt, dass ihr die anwesenden Gäste nicht besonders wohl gesonnen sind. Pauline hat sich mit ihrem selbstgefälligen Verhalten nämlich rasch alle zu Feinden gemacht.

Schauspielerin tot

Als die Schauspielerin eines Tages tot aufgefunden wird, hätte jeder einzelne Pensionsbewohner ein Motiv für den Mord besessen. Als dann auch noch Dorle, der geliebte Papagei der Pensionswirtin und einziger Zeuge der Tat verschwinde, steht die gesamte Pension Kopf!

Kulissenbau

„Das Stück hat schon die ganze Pandemie über in der Schublade gelegen“, erzählt Darstellerin Liane Böke. Vom Programmheft über das Bühnenbild und die Zusammenstellung der Requisiten macht die Laienspielgruppe alles selbst. „Jeder von uns bringt sich neben seiner Rolle noch entsprechend seiner Fähigkeiten in einen Aufgabenbereich, zum Beispiel den Kulissenbau, ein“, berichtet Ruwe.

Termine

Fünf Vorstellungen wird es bis zum Ende Januar geben: Am Freitag, 20., um 19 Uhr, Samstag, 21., um 19 Uhr und Sonntag, 22., um 17 Uhr sowie Samstag, 28., um 19 Uhr und Sonntag, 29. Januar um 17 Uhr. Zum Coronaschutz wird die Besucherzahl reduziert und für mehr Abstand zwischen den Zuschauerplätzen gesorgt.

Vorverkauf

Auf Kaffee und Kuchen bei den Sonntagsvorstellungen wird verzichtet, bei allen Aufführungen werden Getränke, Brezeln und Würstchen im Brötchen serviert. Karten für die Vorstellungen sind ab sofort in der Buchhandlung Nottelmann in Spenge, bei Radio- & Fernsehtechnik Althoff in Enger und bei Cut & Form, Ravensberger Straße 37, in Werther im Vorverkauf erhältlich.