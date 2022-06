Party-Stimmung rund ums Spenger Rathaus

Lange Straßenfest am 25. und 26. Juni: Festmeile mit Musik, Tanz, Sport, Karussells

Spenge

Nachdem Corona dem Lange Straßenfest 2020 noch in der Planungsphase ein Ende gesetzt hatte, kann nun am Wochenendes des 25. und 26. Juni endlich am Spenger Rathaus gefeiert werden. Die Veranstalter – die Kaufmannschaft und die Stadt Spenge – laden zu einem vielfältigen Programm auf der Festmeile ein.

Von Ruth Matthes