„Ruhestand war noch gar nicht der Plan“

Genau 40 Jahre ist es her, da hat Gabriele Groeger ihre Logopädie-Praxis in Spenge eröffnet, jetzt hat die 67-Jährige in Carolin Wichmann eine Nachfolgerin gefunden.

Gabriele Groeger (67) übergibt ihre Logopädie-Praxis in Spenge an Carolin Wichmann (27)

Generationswechsel in der Logopädiepraxis an der Lange Straße: Nach 40 Jahren Selbstständigkeit hat Gabriele Groeger (links) den Staffelstab an Carolin Wichmann übergeben.

Eigentlich sei Ruhestand noch gar nicht der Plan gewesen, erzählt Groeger. „Aber irgendwie hat alles gepasst.“ Dass Carolin Wichmann sich im September nach einer möglichen Anstellung in der Praxis erkundigte, sei ein „Wink des Schicksals“ gewesen, meint die Spengerin. „Nach 40 Jahren hängt man an der Praxis und auch an den Patienten. Ich hätte mir nicht vorstellen können, einfach den Schlüssel umzudrehen und die Praxis zu schließen.“

Nach dem Kennenlernen habe sie Wichmann die Nachfolge angeboten. Eine Anstellung sei aus Platzgründen gar nicht denkbar gewesen.

Die 27-Jährige kommt aus dem Südkreis Osnabrück und hat zuvor in der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück gearbeitet, die viele verschiedene Therapiebereiche umfasst.

Die Liebe hat sie in den Kreis Herford gezogen, so dass sie hier nach Arbeit suchte und gleich mit ihrem ersten Anruf bei Gabriele Groeger landete. „Das sollte einfach so sein“, ist auch Wichmann überzeugt.

Ihre Erfahrung aus der großen Einrichtung mit breitem therapeutischen Spektrum kommt der jungen Logopädin in ihrer Selbstständigkeit zugute. „Jeder Patient ist anders“, sagt sie. Und genau das mache ihren Job so interessant. Sie habe es mit Menschen jeden Alters zu tun, hauptsächlich aber mit Kindern, und behandele von Dysgrammatismus (falsche Verwendung von Grammatik) über Kleinkindlispeln bis zu Schlaganfallfolgen alle Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckbeeinträchtigungen und lässt sich im Themenbereich Fütterstörung fortbilden. 80 Prozent ihrer Patienten sind Kinder. Bei deren Behandlung ist die Beratung und Zusammenarbeit mit den Eltern für den Erfolg enorm wichtig. „Das sind unsere Co-Therapeuten.“

Ganz selbstverständlich würden heute logopädische Einheiten verschrieben. Als Gabriele Groeger sich vor vier Jahrzehnten selbstständig gemacht hat, sah das noch anders aus. „Da musste ich richtig Pionierarbeit leisten und Ärzte über mein Therapieangebot aufklären. Ich habe sogar einen Vortrag bei den Landfrauen gehalten“, blickt sie zurück.

Weil es keine andere sprachtherapeutische Praxis in der Umgebung gab, kamen Patienten sogar aus Bad Oeynhausen und Melle. Hausbesuche seien immer erst abends möglich gewesen. „Wenn mein Mann mit dem Auto zurück war und aufs Kind aufpassen konnte“, schmunzelt die frisch gebackene Ruheständlerin.