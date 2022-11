Schon jetzt mehr Flüchtlinge als 2015 in Spenge

Spenge

Die Situation für die Menschen in der Ukraine wird angesichts des russischen Bombardements auf ihre Infrastruktureinrichtungen immer dramatischer. „Für den Winter rechnet das Land NRW daher mit zahlreichen Flüchtlingen“, sagt Natascha Gräfe, die in Spenge für deren Unterbringung verantwortlich ist. Auch sie blickt mit Sorge in die Zukunft. „Der Wohnungsmarkt in Spenge ist fast leergefegt“, erklärte sie im Sozialausschuss.

Von Ruth Matthes