Jugendliche verprügeln Schüler (11) im Bus

Ein elfjähriger Junge ist im Schulbus in Spenge zuerst mit Papier beworfen und später geschlagen worden. Einige Jugendliche hielten ihn dabei sogar fest. Die Polizei Herford hat in dieser Sache nun die Ermittlungen aufgenommen.

„Die Eltern kamen zu uns auf die Wache und haben Anzeige erstattet“, sagt Polizeisprecherin Simone Lah-Schnier. Der Vorfall hat sich bereits am vergangenen Freitag, 11. November, gegen 13.35 Uhr ereignet. Der Elfjährige war an der Spenger Gesamtschule in den Bus eingestiegen und wollte in Richtung Lenzinghausen fahren.

Mit Papier beworfen

„Nach ersten Ermittlungen befand sich der Junge auf einem Sitzplatz im mittleren Bereich des Busses. Zunächst wurde er aus einer Personengruppe heraus, die hinter ihm saß, mehrfach mit Papier beworfen“, erklärt Lah-Schnier. Ein Beteiligter aus der Truppe habe ihrem Sohn dann mehrfach in den Nacken geschnippt, gaben die Eltern des Geschädigten später bei der Polizei an.

Festgehalten und geschlagen

Nachdem der Elfjährige die Gruppe mehrmals aufgefordert hatte, aufzuhören, schlug einer der Jugendlichen dem Schüler mehrfach ins Gesicht. Weitere anwesende Jugendliche hielten den Jungen dabei fest. Nachdem die Angreifer von dem Elfjährigen abgelassen hatten, konnte er den Bus im Bereich der Langen Straße in Spenge verlassen. Es war eine Art Flucht vor den Gewalttätern, denn eigentlich hätte der Schüler bis Lenzinghausen weiterfahren wollen.

Wird ein Kind oder aber auch ein Erwachsener im Bus bedroht oder angegangen, so sollte der Betroffene auf sich aufmerksam machen. „Man sollte in jedem Fall dem Busfahrer Bescheid geben. Der sollte sich dann kümmern und alles Weitere veranlassen“, rät die Polizeisprecherin. Ob der Junge aus Angst nichts gesagt und ob der Busfahrer von dem Zwischenfall etwas mitbekommen habe, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Fahrer wird in jedem Fall zu den Vorkommnissen in seinem Bus befragt werden.

Polizei bittet um Hinweise

Ähnliche Gewalttaten zwischen Kindern und Jugendlichen im Bus seien bei der Polizei in Herford kaum bekannt. Dass jemand Anzeige erstatte, käme nicht oft vor. Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die die Auseinandersetzung im Bus beobachtet haben und Angaben zu den gewalttätigen Jugendlichen machen können. Hinweise können unter der Telefonnummer 05221/8880 an die Kriminalpolizei gegeben werden.

Gewalt in Bussen

Zu Gewalt in Bussen kommt es immer wieder in Deutschland. Nach einer Tat in einem Linienbus in Alsdorf bei Aachen im September ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. In dem Bus hatte ein bislang Unbekannter auf einen 54 Jahre alten Mann eingeschlagen, der schwere Verletzungen erlitten habe, teilten Polizei und die zuständige Staatsanwaltschaft mit. Bei dem Vorfall seien zunächst zwei junge Männer mit dem Busfahrer in einen verbalen Streit geraten, bevor einer der beiden Männer im mittleren Teil des Busses auf den unbeteiligten 54-Jährigen eingeschlagen habe. Der Täter und sein Begleiter flüchteten unerkannt.