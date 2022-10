Spenge: Maximilian Guder stellt Ukraine-Hilfsprojekt vor

CDU sammelt Spenden und will sie Mitte Oktober überreichen

Spenge

Im Februar stürzte der russische Präsident Wladimir Putin die Welt durch seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine in eine neue Zeitrechnung. Neben der daraus resultierenden Flüchtlingswelle und der Unterstützung Geflüchteter in Deutschland und Europa wurden sehr schnell auch Initiativen zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine ins Leben gerufen.