Spenge: Photovoltaik und Wohnbebauung im Außenbereich?

Im Außenbereich der Stadt könnte bald eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage in der Größe eines Fußballfeldes entstehen. Dafür hat sich der Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss jetzt ausgesprochen und mit einer Gegenstimme eine entsprechende Empfehlung an den Hauptausschuss verabschiedet.

Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss gibt Empfehlung an den Hauptausschuss

Der Eigentümer der ehemaligen Bauschutt-Deponie an der Mühlenburger Straße möchte auf dem etwa 2,74 Hektar großen Gelände, das derzeit in Teilen als Baustofflagerplatz genutzt wird, eine PV-Anlage errichten. Hierfür war ursprünglich vorgesehen, auch einen Teil des dort wachsenden Waldes zu roden, was innerhalb der Politik auf Kritik stieß. Zudem zeigten sich Anwohner besorgt, es könne eine Beschattung ihrer Grundstücke durch die auf Ständerwerk montierten Solarmodule entstehen.