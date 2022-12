Spenge: Romantische Orgelklänge zum Jahresabschluss

Mit Musik das Jahr ausklingen lassen: Am Freitag, 30. Dezember, eröffnet die evangelische Kirchengemeinde Musikliebhabern „Romantische Klangwelten zum Jahresabschluss“. Um 17 Uhr beginnt das Konzert für Trompete und Orgel in der Wallenbrücker Marienkirche.

Konzert am 30. Dezember in der Wallenbrücker Marienkirche

Kirchenmusiker Matthias Menzel gibt gemeinsam mit Organist Dr. Jürgen Wulf ein Konzert zum Jahresabschluss in der Wallenbrücker Marienkirche.

„Anreiz war, ungewöhnliche Klänge für diese Besetzung zu Gehör zu bringen“, sagt Initiator Matthias Menzel. Der Kirchenmusiker spielt an diesem Abend die Trompete und hat das Konzertprogramm gemeinsam mit Dr. Jürgen Wulf ausgearbeitet. Der Organist der katholischen St.-Josef-Kirche in Bünde wird die Steinmann-Orgel im Nordschiff der Marienkirche spielen.

„Wir sind beide sehr angetan von der französischen Romantik“, erzählt Menzel. Daher habe sich die Programmauswahl auch entsprechend gestaltet. „Einige der Werke sind sehr bekannt, aber ganz sicher noch nicht in dieser Besetzung zu hören gewesen“, verrät der Kirchenmusiker. Teil seien sie eigens vom Duo für dieses Konzert arrangiert worden.

Stück für Trompete und Orgel

Los geht es mit Alexandre Guilmants Morceaux Symphonique op.88 für Trompete und Orgel, arrangiert von Klemens Schnorr. Beim zweiten Stück handelt es sich um Claude Debussys La Damoiselle élue, das Menzel für Trompete und Orgel arrangiert hat. Es ist eine weltliche Kantate, mit der der Komponist einst das Gedicht „The Blessed Damozel“ von Dante Gabriel Rossetti vertonte.

Die Mitte des Konzerts markiert das wohl bekannteste der fünf Werke dieses Abends: Das Adagio aus Samuel Barbers String Quartet op.11 aus dem Jahr 1936, für Trompete und Orgel arrangiert von Gisela und Jozsef Csiba. Menzel informiert über die Berühmtheit des Stücks als Trauermelodie: „Es ist bekannt als Titelmusik zum Antikriegsfilm „Platoon“ und wurde auch am ersten Jahrestag des Anschlags auf die Twintowers vom 11. September 2001 gespielt, als bei der Gedenkveranstaltung in New York die Namen der Opfer verlesen wurden.“

Emotionales Werk

Gefolgt wird dieses emotional dichte Werk vom Andantino in g-moll des Komponisten César Franck, einem Orgelsolo in Originalkomposition. Den Abschluss des Konzerts geben Wulf und Menzel mit dem Trompetenkonzert von Alexander Arutunian. Durchzogen ist dieses Werk, das zu den berühmtesten Trompetenkonzerten Russlands zählt, mit jazzigen Elementen. Matthias Menzel macht neugierig: „Dabei dürfte es sich um eine Uraufführung handeln. Ich habe keine Hinweise gefunden, dass das Stück schonmal von jemandem für diese Besetzung arrangiert worden ist.“ Der Eintritt ist kostenlos, Spenden werden für die Rekonstruktion des Brustwerks der Barockorgel erbeten.