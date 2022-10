Spenge sammelt für weiteren Hilfstransport in die Ukraine

Ende Oktober soll ein 40-Tonner mit Hilfsgütern Richtung Ukraine starten. „In Oratiw, dem Heimatdorf meiner Frau, hat sich aus ihren ehemaligen Schulkameraden eine Gruppe etabliert, die einmal wöchentlich in die zurückeroberten Gebiete fährt und Hilfsgüter verteilt“, berichtet Maximilian Guder. Über diesen Kontakt erfahre man ganz unmittelbar, wo welche Bedarfe bestehen und könne Einkäufe entsprechend koordinieren.

Alona und Maximilian Guder haben für den nächsten Transport bereits zahlreiche Kontakte bemüht, Sachspenden bei Unternehmen erbeten und Spendengelder in Lebensmittel, medizinisches Material und weitere dringend benötigte Produkte investiert. Wer eine Sachspende abgeben möchte, kann sie bei den Guders am Wochenende von Freitag, 14. Oktober, bis Sonntag, 16. Oktober, täglich in der Zeit von 10 bis 18 Uhr vorbeibringen. Die Adresse ist der Pappelweg 1 in Spenge.

Fragen zum Hilfstransport oder aktuell benötigten Gütern werden unter Telefon 0176/31259185 beantwortet oder per Mail an: [email protected] Wer lieber Geld spenden möchte, kann folgendes Spendenkonto nutzen: Max & Alona Guder, IBAN: DE53 4949 0070 0082 9492 00.