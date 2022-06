Spenge: Schlägerei endet mit Schuss aus Gaspistole

Eine Schlägerei am Amselplatz in Lenzinghausen ist am Samstagabend eskaliert – sie endete mit einem Schuss aus einer Gaspistole und einem verletzten Sanitäter.

Der Polizei wurde am späten Abend gegen 23.07 Uhr eine Auseinandersetzung am Amselplatz in Spenge gemeldet. „Zunächst parkte ein 34-Jähriger vor einer Garage am Amselplatz. Noch während er ausstieg, flog etwas auf seine Motorhaube, das auch einen Schaden verursachte“, sagt Polizeisprecher Uwe Maser. Der Mann suchte umgehend die auf dem Nachbargrundstück feiernden Personen auf und stellte sie zur Rede.