Spenge: SPD-Vorschlag könnte zehn Bäume retten

Der Ausbau des Martinswegs hat am Dienstagabend im Infrastrukturausschuss erneut für Diskussionen gesorgt. Wie berichtet, hatte die UWG einen ganzen Katalog von Änderungswünschen zusammengestellt. Auch die SPD stellte kurzfristig einen Antrag, der einige Korrekturen an der ursprünlichen Planung vorschlägt. Zur Enttäuschung der zahlreichen Besucher kann der Bürgerantrag zum Thema aus rechtlichen Gründen erst im Hauptaussschuss beraten werden.

Der Martinsweg in Spenge ist eng und holperig. Über die Art des Ausbaus gibt es seit Wochen rege Diskussionen.

Der Rat hatte sich bereits im September für die vom Büro Bockermann Fritze ausgearbeitete Ausbauplanung ausgesprochen. Diese sieht - den Vorgaben des Förderprogramms entsprechend - eine Verbreiterung des Rad- und Fußweges auf drei Meter plus Drainagestreifen vor. Dies zöge allerdings die Fällung von 37 Bäumen nach sich. Dagegen hatte sich vehementer Protest in der Bürgerschaft geregt. Da die vom Förderprogramm vorgesehene Breite allen Kommunalpolitikern Bauchschmerzen bereitete, hatte man sich darauf geeinigt, kleinere Änderungen, mit denen einige Bäume zu retten wären, in der nächsten Sitzung des Infrastrukturausschusses zu erörtern.