  Spenger Bücherei fördert Sprachkompetenz

„Die Stadtbücherei ist seit Jahren eine Anlaufstelle für Zugewanderte, sei es, um dort das kostenlose Wlan zu nutzen, Kopien zu machen oder den Inhalt von Formularen zu verstehen. Aber ein spezieller Ort, an dem sich Geflüchtete mit Medien zur Förderung der Sprachkompetenz beschäftigen können, hat bislang gefehlt“, erklärt Büchereileiterin Dagmar List.

Die Anschaffungskosten des Mobiliars in Höhe von 1.800 Euro wurden durch das Landes-Förderprogramm „Komm-an-NRW“ zur Integration und Teilhabe von Geflüchteten in den Kommunen mit 1.000 Euro unterstützt, der Restbetrag von 800 Euro stammt aus Haushaltsmitteln der Bücherei.

Der neue „Ankommenstreffpunkt“ liegt an einer ruhigen, aber trotzdem zentralen Stelle der Bücherei und ist ein Ort, „der gleichzeitig Konzentration ermöglicht, aber auch Begegnung zulässt“, zeigt List die Vorzüge auf.

Neben den klassischen literarischen Angeboten können mit dem Tablett auch digitale genutzt werden, beispielsweise die App onilo, die Bilderbücher und Bücher für Erstleser in leicht animierter Form sowie zusätzliches pädagogisches Material zum Lernen enthält. Es ist sogar möglich, die Bücher in verschiedenen Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Türkisch und Ukrainisch, anzuwählen. In naher Zukunft möchte die Bücherei auch eine Sprachlern-App wie „Babbel“ erwerben und den Besuchern zur Verfügung stellen.

Mit dem neuen Ankommenstreffpunkt ist ein weiteres Angebot verbunden: Am Montag, wenn die Bücherei geschlossen ist, kann der Lernpunkt exklusiv vom Verein Asyl Spenge genutzt werden, der in dieser Zeit im Bürgerzentrum, oberhalb der Bücherei, einen Sprachkurs anbietet. „Eine gute Sache“, wie Karl Hankel, Leiter des Deutschkurses, findet: „Die Bücherei ist ohnehin ein Ort des Lernens. Für uns bedeutet der neue Arbeitsplatz, im Rahmen von Differenzierung mit einzelnen Kursteilnehmern hierhin ausweichen und individuell arbeiten zu können.“ Um diese Möglichkeit bestmöglich nutzen zu können, wünscht sich Asyl Spenge weitere ehrenamtliche Unterstützer, die Geflüchteten helfen, die deutsche Sprache zu erlernen.