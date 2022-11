Spenger entwickeln neue Perpektiven für ihre Kirche

Zukunftswerkstatt der evangelischen Gemeinde am 26. November

Spenge

Wie soll das Gemeindeleben in Spenge künftig aussehen? Welche Schwerpunkte sollen gesetzt werden? Was ist neu zu entwickeln und wovon müssen sich die Gemeindemitglieder verabschieden? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die zweiten Zukunftswerkstatt der evangelischen Kirchengemeinde Spenge, die am Samstag, 26. November, von 9.30 bis 12.30 im Gemeindehaus Lange Straße veranstaltet wird.

Von Ruth Matthes