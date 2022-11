Spenger Gesamtschule hat Besuch aus Tadschikistan

Eine junge Deutschlehrerin aus Khujand, der zweitgrößten Stadt Tadschikistans, ist für drei Wochen an der Regenbogen-Gesamtschule (RGeS) in Spenge zu Gast. Farangis Karimova (22) nimmt an einem Hospitationsprogramm der Kultusministerkonferenz und des Pädagogischen Austauschdienstes teil.

Im Zuge dessen hat sie bereits am Unterricht aller Jahrgänge der RGeS hospitiert, sowohl in die Grund- wie die Erweiterungskurse reingeschnuppert und sich in der Integrationsklasse für ukrainische Schüler im Fach Deutsch als Fremdsprache eingebracht. „Dass Farangis Karimova sowohl Russisch als auch Deutsch spricht, ist für uns natürlich enorm hilfreich“, betont Lehrer Jochen Momberg, der das Hospitationsprogramm an der Schule betreut.