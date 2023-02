Spenger Laienspieler spenden für Sierra Leone

Ein Teil des Erlöses ihrer Aufführungen geht an die Kirchengemeinde

Spenge

Das Laienspielensemble „Spieltrieb“ hat 1.500 Euro an das „Driving Doctor Team for Sierra Leone“ und weitere 1.000 Euro an die evangelische Kirchengemeinde Spenge zum Erhalt des Gemeindehauses Mantershagen übergeben.

Von Daniela Dembert