Spenger Methadon-Rentner auf Abwegen

Spenge/Bielefeld

Sein Fieber ist verflogen, aber deshalb fängt der Prozess ja auch erst richtig an. Ein 54 Jahre alter Spenger steht vor dem Landgericht Bielefeld wegen Drogenhandels. Am zweiten Verhandlungstag tischt er dem Gericht eine Geschichte auf, die sogar sein Bekannter als Zeuge bestätigt. Trotzdem hört sie sich so an, als ob das Fieber nach wie vor akut wäre.

Von Ulrich Pfaff