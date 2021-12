Spenger Moor-Ranch wird verkauft

Spenge

200 Liter altes Fett, eine verdreckte Küche, zerstörtes Mobiliar und jede Menge Müll: Das hat die Eigentümergemeinschaft mit Thorsten Fleer und Oliver Palmowski in der Moor-Ranch am Hücker Moor vorgefunden. Den Schlüssel für das einst beliebte Spenger Ausflugslokal haben die beiden am Dienstag vom Pächter zurückbekommen.

Von Kathrin Weege