Spengerin will in Pflegekammer

Wenn in der noch bis zum 31. Oktober laufenden Wahl für die Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen die Pflegefachpersonen im Regierungsbezirk Detmold wählen, dann werden gleich zwei Listen von Fachkräften aus dem Kreis Herford angeführt.

So kandidiert Marleen Schönbeck aus Spenge für den Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) auf der Liste DBfK – Stark für Pflegende für den interdisziplinären Bereich in Ostwestfalen-Lippe und Axel Hofsäß aus Löhne auf der DBfK Liste für den Bereich der Altenpflege in Ostwestfalen-Lippe.

Beruf weiterentwickeln

„Die Möglichkeit, unseren Beruf künftig in der Selbstverwaltung weiterentwickeln zu können, ist eine großartige Chance, an der ich gerne mitwirken möchte“, erklärte Hofsäß. „Ich bin davon überzeugt, dass in der gemeinsamen Arbeit aller Pflegefachberufe innerhalb der Kammer der Schlüssel für eine gute Zukunft liegt“, ergänzte Schönbeck zuversichtlich.

Schönbeck, die sich unter anderem auch in der Kommunale Konferenz Alter und Pflege im Kreis Herford einbringt, und dem Vorstand des DBfK Nordwest angehört, zeigt sich begeistert über die Chance für die Pflege. Durch Wahlen könne die professionelle Pflege entscheidenden Einfluss gewinnen, „Künftig sitzen wir mit am Tisch, wer, wenn nicht wir professionell Pflegenden, weiß, wo der Schuh drückt?“

„Unser Wahlprogramm ist sehr vielseitig. Wir setzen uns beispielsweise für höhere Rentenansprüche für beruflich Pflegende ein, die mehrere Jahre im Beruf verweilt haben. Dadurch möchten wir Anreize gegen eine Berufsflucht setzen, um die professionell Pflegenden zu entlasten“ so Hofsäß.

Der Wahl vorausgegangen war eine repräsentative Befragung der beruflich Pflegenden, bei der sich eine deutliche Mehrheit für die Errichtung einer Pflegekammer ausgesprochen hatte. Dem darauf eingerichteten Errichtungsausschuss der Pflegekammer NRW gehörte Schönbeck als stellvertretendes Mitglied an. „Meine Profession voranzubringen, war und ist mir seit jeher ein wichtiges Anliegen“, so Schönbeck, „Daher war ich dankbar für die Möglichkeit, mich auch an dieser Stelle dafür einzubringen.“