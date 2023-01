Spenge: Bürgermeister beklagt „demolierte Infrastruktur“ durch Glasfaser-Arbeiten

Seit Monaten ziehen die Kolonnen der Firmen Deutsche Glasfaser und Glasfaser Nordwest durch Enger und Spenge und buddeln Straßen und Wege auf, um die Bewohner mit schnellem Internet zu versorgen. So weit so gut. Doch an der Qualität ihrer Bauausführung gibt es heftige Kritik. Die Bürgermeister der beiden Städte sprechen von bleibenden Schäden für die Infrastruktur.

Wie hier auf der Poststraße am Martinsstift haben die Bauarbeiter beim Legen der Glasfaserkabel den Asphalt aufgerissen und provisorisch mit Pflastersteinen aufgefüllt. Weitere Straßenschäden seien, so Bürgermeister Bernd Dumcke, damit vorprogrammiert.

Engers Bürgermeister Thomas Meyer erklärt, er habe zwei Mitarbeiter des Bauhofs abstellen müssen, um die Bauüberwachung vorzunehmen, da die Ausführung der Arbeiten nicht den Ansprüchen der Stadt entsprochen habe und die Baugruben nicht sachgemäß wieder geschlossen worden seien. So blieben Absackungen in der Folge nicht aus und die Infrastruktur der Stadt leide. Dies wolle man auf jeden Fall vermeiden. „Aber das kostet Personal, das wir an anderer Stelle benötigen würden“, so Meyer.