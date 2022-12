Spenges Rathaus soll klimaneutral werden

Die Maßnahme „Klimaneutrales Rathaus mit Multifunktionssaal“ soll die letzte sein, die im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) in Spenge umgesetzt wird.

Der Rat der Stadt hatte am 28. April dieses ergänzende Bauvorhaben beschlossen, für das Kosten in Höhe von 2.247.000 Euro erwartet werden, die in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 zu berücksichtigen sind.