Spieltrieb ist zurück auf der Bühne

Spenge

„Der Papageien-Mord“ heißt die Komödie von Regina Harlander, die das Ensemble „Spieltrieb" am Wochenende in drei Vorstellungen vor ausverkauftem Saal im Gemeindehaus Mantershagen gegeben hat. Die beiden Vorstellungen am kommenden Wochenende sind bereits ebenfalls ausverkauft.

Von Daniela Dembert