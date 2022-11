Straßenbeleuchtung: Spenge spart  19,7 Tonnen CO2 ein

Letzter Durchgang bei der Sanierung: Amortisierung in zehn Jahren

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik geht in den kommenden Wochen in Spenge in die fünfte Runde. 194 sogenannte Kofferleuchten mit Natriumdampfleuchtmittel werden gegen die hocheffizienten neuen Leuchtmittel ausgetauscht.

Von Daniela Dembert