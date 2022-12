Stromausfall in Spenge: Straßen bleiben dunkel

Spart die Stadt Spenge jetzt so viel Strom, dass sie nachts und auch frühmorgens die komplette Straßenbeleuchtung ausschaltet? Das haben sich einige Facebook-Nutzer am Wochenende gefragt. Der Grund für den Ausfall ist allerdings ein anderer.

Ganz Spenge ist in der Nacht auf Samstag dunkel gewesen. Die Straßenlaternen blieben aus, da es Probleme in einer zentralen Steuerung bei Westfalen Weser Netz gab.

Bereits in der Nacht auf Samstag hatte es Ausfälle gegeben. „Wir haben das Problem am Samstag an Westfalen Weser Netz gemeldet“, sagt Bürgermeister Bernd Dumcke. Samstagmorgen sei die Beleuchtung aus der Ferne geprüft worden, es konnte kein Fehler festgestellt werden. „Als am Abend dann das Licht wieder angehen sollte, bleib es weiterhin dunkel“, so Dumcke.