Tanzen und Spielen an der Werburg

Sieht aus wie Frühsport, ist aber Nachmittag. Begeistert tanzen die jungen Besucher des Picknick-Konzerts an der Werburg zur Musik von Krawallo.

Während sich die einen beim Tanzen in der Sonne austoben, sitzen die anderen gemütlich auf der Picknickdecke und lauschen dem Gute-Laune-Soundtrack der Familien-Rock‘n‘Roller. Knapp 300 Besucher haben sich am Donnerstagnachmittag auf Einladung des Vereins Wittekinds Kultur zum Picknick-Konzert an der Werburg getroffen.