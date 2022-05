Temperatur bleibt bei 24 Grad

Im Werburger Waldbad herrscht Endspurtstimmung. Die Schwimmbecken sind makellos sauber, das Wasser wird aufgeheizt, die Beete noch mit bunten Blumen bepflanzt. Am kommenden Samstag eröffnen Schwimmmeister Rainer Baumeier und sein Team die Badesaison.

Werburger Waldbad öffnet am Wochenende – zunächst keine Veränderungen im Betrieb

Erfreulich für die Gäste: Zunächst sollen sowohl Öffnungszeiten als auch Eintrittspreise und Wassertemperatur unverändert bleiben. Aber die Situation im gesamten Herforder Bäderbetrieb ist angespannt, wie Markus Diering, Leiter der Freizeiteinrichtungen der Stadtwerke Herford, erklärt: „Vor einigen Wochen hatten wir uns den Saisonstart noch ganz anders vorgestellt und dachten, nach zwei Jahren mit Coronabeschränkungen könnten wir jetzt wieder voll durchstarten.“ Jedoch habe sich während der Pandemie vor allem der seit Jahren herrschende Personalmangel zugespitzt. Die für den Badebetrieb wichtigen Saisonkräfte hätten sich zum Teil andere Standbeine gesucht.

„Uns fehlt es noch an zusätzlichen Rettungsschwimmern“, so Diering. Intern wirke man dem Personalmangel entgegen, indem man aktuell neun Lehrlinge im Bäderbetrieb ausbilde.

Minh Mrozek, Auszubildender im zweiten Lehrjahr, hat mit dem Beckensauger den Grund der Schwimmbecken gereinigt. Foto: Daniela Dembert

Diering betont, der Betrieb könne nur dank des „Mega-Engagement“ der Mitarbeiter wie gewohnt laufen. „Aber wir wären nicht in der Lage, größere Krankheitsausfälle zu kompensieren. Dann müssten wir die Öffnungszeiten temporär der Situation anpassen.“

Das Bad öffnet montags von 6.30 bis 8 Uhr und von 12 bis 20 Uhr, dienstags bis freitags durchgehend von 6.30 bis 20 Uhr und samstags und sonntags von 9 bis 19 Uhr. Saisonkarten können an diesem Donnerstag und Freitag zwischen 12 und 18 Uhr erworben werden. „Dann können unsere Stammgäste am Samstag direkt durchstarten“, so Bau­meier.

Obwohl die Bäder der Stadtwerke mit Gas beheizt werden, hat die aktuelle, kriegsbedingte Versorgungs- und Kostenlage noch keine Auswirkungen auf die Wassertemperatur im Waldbad. „Weniger stark heizen geht im Freizeitbadbereich, in dem die Wassertemperatur bei 28 bis 32 Grad liegt. Im Freibad mit einer Temperatur von 24 Grad ginge das Reduzieren dann auch schnell an die Schmerzgrenze“, so Diering. Jedoch sei nicht ausgeschlossen, dass man aufgrund der Entwicklungen irgendwann das Heizen reduzieren müsse.

Auch das gastronomische Angebot des Waldbades bleibt bisher unverändert.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings dennoch: Das Kinderbecken muss wegen der verzögerten Lieferung einer benötigten, neuen Pumpe vorläufig geschlossen bleiben.