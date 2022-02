Testzentrum Spenge: Eröffnung verschiebt sich

Spenge

Eigentlich sollte die neue Spenger Teststelle in den ehemaligen Räumen der allgemeinmedizinischen Praxis Schimke bereits am Sonntag an den Start gehen. Ein Spenger, der das Angebot eines schnell ausgewerteten PCR-Tests dort gerne in Anspruch nehmen wollte, stand aber am Montag direkt vor verschlossener Tür.

Von Kathrin Weege