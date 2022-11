Tresor-Diebstahl: Gericht zieht Schlussstrich

Spenge/Bielefeld

Kaum ein Prinzip taugt so wenig zur Übermittlung zutreffender Informationen wie die berüchtigte „stille Post“. Oder besser gesagt: Vieles, was gequatscht wird, kann auch Quatsch sein. Gerichte müssen sich bei Entscheidungen aber auf eindeutige Indizien und – besser noch – stichhaltige Beweise verlassen können. Im Fall des Tresor-Klau-Prozesses fehlte der Strafkammer beides in ausreichendem Maße, und so wurde das Verfahren gegen die vier Angeklagten letzten Endes eingestellt.

Von Ulrich Pfaff