Trinkwassersystem im Vereinsheim Hücker-Aschen wird saniert

Seit 2020 ist im Vereinsheim von Hücker-Aschen der Wurm drin, oder besser gesagt die Legionellen. Durch die Schließung des Sportzentrums in Corona-Zeiten haben sie sich im Leitungsnetz festgesetzt. Nun bleibt der Stadt Spenge nichts anderes übrig, als das komplette Trinkwassersystem zu sanieren.

Michael Matzker vom Gebäudemanagement der Stadt Spenge begutachtet die Erdarbeiten, die am Vereinsheim Hücker-Aschen notwendig geworden sind, um die Trinkwasserleitung zu sanieren. Ein neuer Rohrgraben musste angelegt werden.

„Wir haben die Leitungen zwar auch während der Schließung gespült, doch das hat leider nicht gereicht“, resümiert Michael Matzker vom Gebäudemanagement der Stadt. „Die Legionellen haben sich in den Trinkwasserversorgungsleitungen festgesetzt - und auch das Desinfizieren und Chloren hat in diesem Fall nichts gebracht.“ Deshalb habe es keine andere Lösung mehr als eine komplette Sanierung des Trinkwassersystems in einer Baumaßnahme gegeben.