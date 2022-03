Viel Raum für Entdeckungen

Angelika Röttger aus Bardüttingdorf hat ein Faible für verschiedenste Papiere, die sie in Mustern so zusammensetzt, dass Bilder entstehen, die ihre ganz eigenen Geschichten erzählen. In ihren Collagen – auch denen aus Stoff – gibt es vieles zu entdecken. Am kommenden Wochenende zeigt sie ihre Arbeiten bei den Offenen Ateliers.

Foto: Ruth Matthes