Vorgaben für Häusle-Bauer diskutiert

Neubaugebiet Neuenkirchener Straße in Spenge: Photovoltaik-Anlagen ab einer gewissen Dachgröße Pflicht

Spenge

Soll den künftigen Hausbesitzern im Wohnbaugebiet an der Neuenkirchener Straße im Bebauungsplan vorgeschrieben werden, dass sie ihre Dächer mit Photovoltaik-Anlagen auszustatten haben und dass diese alle in eine Richtung zeigen sollen? Über diese Fragen gab es in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung eine rege Diskussion.

Von Ruth Matthes