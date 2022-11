Wallenbrücker Orgel: Konzert extra für Familien

Johanna Wimmer lädt für Samstag in die Marienkirche ein

Spenge

Kirchenorgeln sind faszinierende Instrumente, die sowohl durch ihre klangliche Vielfalt als auch durch ihre komplexe Bauweise begeistern. Dass auch schon die kleinsten Hörer von diesen großen Instrumenten angetan sind und deren Klangwelt nachvollziehen können, beweist Johanna Wimmer in einem Orgelkonzert für Familien am Samstag, 5. November, um 17 Uhr in der Wallenbrücker Marienkirche.

Von Daniela Dembert