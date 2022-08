Stadt Spenge warnt vor Blaualgen im Hücker Moor

Die Trockenheit der letzten Zeit bleibt auch für das Hücker Moor nicht ohne Folgen. Wie Jasmin Bunte-Tschikin, Umweltbeauftragte der Stadt Spenge, mitteilt, sind dort Blaualgen entstanden. Sie seien zwar in der derzeitigen Menge nicht gefährlich. Vor dem direkten Kontakt zum Wassers wird dennoch gewarnt.

Das Wasser des Hücker Moors ist durch Blaualgen stark getrübt. Der Wind treibt die dicke Algenoberschicht an die Uferränder.

„Im Zuge des Klimawandels häufen sich die Fälle von massenhaftem Auftreten der Cyanobakterien, den so genannten Blaualgen, insbesondere in nährstoffreichen Gewässern“, erklärt Bunte-Tschikin. „Blaualgen kommen natürlicherweise in Gewässern vor und können sich bei bestimmten Umweltbedingungen wie Hitze, Nährstoffeinträgen sowie einer durch Trockenperioden hervorgerufene Senkung des Wasserspiegels explosionsartig vermehren.“