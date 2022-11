Was hat es mit dem Knüppeldamm auf sich?

Spenge

Genau zwei Jahre ist es her, da wurden bei Erdarbeiten an der Neuenkirchener Straße in Höhe der Marienkirche in 1,30 Meter Tiefe die Überreste eines Holzbohlenweges gefunden. Gerhard Heining, von der Stadt Spenge beauftragter Bodendenkmalpfleger, hatte die Bedeutung der unbearbeiteten Äste und Stämme, die sich in einer Breite von etwa drei Metern aneinander reihten, erkannt und den Kontakt zur Archäologie des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) gesucht.

Von Daniela Dembert