Was kommt in die Nein-Tonne?

Theaterstück zum Kinderschutz in der DRK-Kita Sonnenland in Spenge aufgeführt

Spenge

Was tun, wenn Geheimnisse im Bauch weh tun? – Ganz klar: jemandem davon erzählen! Die theaterpädagogische Werkstatt war zu Gast in der DRK-Kita Sonnenland. Im Gepäck hatten Schauspielerin Stefanie Nolte und Kollege Vincent Castor „Die große Nein-Tonne“. In den Blech-Bottich wurden während eines interaktiven Theaterstücks Personen und Situationen verbannt, die Kindern ein schlechtes Bauchgefühl machen.

Von Daniela Dembert