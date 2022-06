Wasserspiel: Kaum Verständnis für Beschwerde

Kürzung der Betriebszeiten des Brunnens auf dem Blücherplatz in Spenge – Reaktionen der Leser

„Diese Anwohner haben in Spenge immer nur was zu meckern, Kinder sind Kinder. Wenn es denen nicht passt, dann sollen sie wegziehen“, schreibt Anne-Kathrin Bonsack erbost. „Sind die Anwohner als Erwachsene zur Welt gekommen?“, fragt Claudia Piorr, „vielleicht sollten diejenigen, die sich über Kinderlärm beschweren, mal an ihre eigene Kindheit zurück denken.“