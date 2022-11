Weihnachtsbäume in Spenge aufgestellt

Vor dem Rathaus, auf dem Blücherplatz, im Lönsweg und an der St. Martins-Kirche weihnachtet es schon sehr: Am Montag haben Mitarbeiter des Bauhofs mit Unterstützung von Küster Andreas Schmidt bei strahlendem Sonnenschein und klirrender Kälte die großen Weihnachtsbäume, die in der Adventszeit für stimmungsvolles Ambiente sorgen sollen, aufgestellt.

Sebastian Huep, Ralf Wollbrink und Andreas Schmidt stellen die Weihnachtstanne auf dem Blücherplatz auf. Um in die Bodenaufnahme zu passen, musste zunächst der Stamm verjüngt werden.

Größte ist die Tanne auf dem Blücherplatz, ein makellos gewachsener Baum, der am Fuß einen Durchmesser von etwa fünf Metern und eine Höhe von etwa acht Metern hat. Mit einem Kranarm wurde der massive Stamm, der von den Bauhofmitarbeitern zunächst mit einer Kettensäge angespitzt werden musste, von Sebastian Huep per mobilem Bedienpult passgenau über die Bodenhülse manövriert und dann abgesenkt. Dieser Baum wird seinen großen Auftritt beim Glühweinabend am kommenden Freitag haben.

Ähnlich verliefen die Arbeiten vor dem Rathaus mit dem etwas kleineren und weniger ausladenden Baum. Drei weitere, kleinere Bäume wurden an der St. Martins-Kirche aufgestellt, wo sie ein Teil der Deko für den Weihnachtsmarkt sind. Ein weiterer Baum wurde im Lönsweg platziert.

Die Beleuchtung der Bäume im Lönsweg und am Blücherplatz ist an das Intervall der Straßenbeleuchtung gekoppelt, die Lichter der übrigen Bäume werden über Zeitschaltuhren geregelt.

Alle Bäume sind Spenden von Privatleuten und wurden von den Bauhofmitarbeitern am Montag frisch geschlagen.

In den kommenden Tagen wird die Weihnachtsbeleuchtung an den Laternenmasten und über der Lange Straße und der Poststraße angebracht. „Die wird zwar wie in den vergangenen Jahren komplett montiert, aber die Betriebszeiten werden zur Energieeinsparung reduziert“, informiert Thorsten Herklotz von der Verwaltung.

Auch vor dem Rathaus steht jetzt ein Weihnachtsbaum, der vom Bauhof mit Hilfe eines Kranarms errichtet wurde. Foto:

Auf den Adventskalender, bei dem jeden Tag ein weiteres Fenster des Rathauses beleuchtet wird, wolle man in diesem Jahr verzichten, so Bertram, kann aber trösten: „Stattdessen werden wir immer nur das eine Fenster des aktuellen Tages beleuchten und die Glasfront des Rathauses von der Künstlerin Kathrin Wolters mit winterlichen Motiven von Spenge gestalten lassen.“