Wer fackelt eine Peace-Flagge ab?

Spenge

Die bunte Peace-Flagge vor Reinhard Wehmeyers Haus liegt am Boden. Jemand hat sie in der Nacht auf Mittwoch abgefackelt und vor die Eingangstür geworfen. Und es ist nicht das erste Mal, dass das Friedenszeichen in der Straße Am Siek angegangen wurde.

Von Kathrin Weege