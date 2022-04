Werburg in Spenge vorerst ohne goldenen Löffel

Spenge

Blinde Zerstörungswut dürfte wohl das Motiv unbekannter Täter gewesen sein, die den goldenen Löffel am Werburg-Museum in Spenge abgerissen haben. Der güldene Hingucker war auf einem alten Baumstamm vor dem Museum befestigt. An ihn gekoppelt war eine Abspielautomatik der Erzählung über das „Mailäuten“. Wer den Löffel berührte, konnte der Sage lauschen.

Von Daniela Dembert