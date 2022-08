Werburger Kreativtage: Malen in historischer Umgebung

Spenge

Wer immer schon einmal vor der Kulisse des Werburger Herrenhauses, in der Museumsscheune oder im Garten des historischen Ensembles kreativ sein wollte, kann am kommenden Wochenende an den Werburger Kreativtagen teilnehmen. Von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. August, bieten hier heimische Künstler Kurse an.

Von Ruth Matthes