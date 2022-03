Wo droht eine Überschwemmung?

Immer öfter kommt es zu Überschwemmungen in Folge von Starkregen. Spenge will vorbereitet sein.

Vor dem Hintergrund der hohen Zahl an Opfern und der schweren Zerstörungen, die das Hochwasser im vergangenen Sommer im Ahrtal angerichtet hat, wandte auch die Spenger Verwaltung den Blick auf die Thematik Hochwasserschutz und Starkregen-Risiko-Management und setzte sie auf die Tagesordnung des Betriebs- und Verkehrsausschusses. Dort erläuterte Michael Kamphans von der Firma Bockermann Fritze, welche Daten bereits über die Stadt Spenge vorlägen und welche Möglichkeiten der näheren Untersuchung es geben könnte.

Kamphans definiert zunächst die Begrifflichkeit Starkregen als lokal begrenztes Regenereignis mit großer Niederschlagsmenge und hoher Intensität, das von Flusshochwasser zu unterscheiden sei. Ein solches, lokal auftretendes Starkregenereignis traf zum Beispiel am 5. Juni 2021 die Nachbarstadt Enger und setzte dort die Grundschule Belke-Steinbeck und die Kläranlage unter Wasser.

Weiterhin erklärte Kamp­hans, dass bei der Planung einer Siedlungsentwässerung Starkregenereignisse nicht gänzlich berücksichtigt würden. Da die allgemeine Sorgfaltspflicht bei den Grundstückseigentümern liege, sei eine umfassende Risikoaufklärung sinnvoll.

„ Es ist empfehlenswert, die Starkregenhinweiskarte mit einer Topographieanalyse zu ergänzen. “ Michael Kamphans, Bockermann Fritze

Vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) liegt für Spenge bereits eine Starkregenhinweiskarte vor, die darstellt, dass die Überschwemmungsgefahr vor allem im westlichen Ring um die Innenstadt vom Werburger Wald bis hinunter zum Katzenholz und weiter entlang des Spenger Mühlenbaches Richtung Westen besteht.

Problematisch an der ausschließlichen Nutzung dieser Karten sei, dass die Ergebnisse den Ist-Zustand zeigten, so Kamphans. Ein Prognosezustand könne auf dieser Grundlage nicht simuliert werden.

Daher empfahl er, die sehr aussagekräftigen Starkregenhinweiskarten des BKG zu nutzen und mit einer Topographieanalyse zur Ermittlung und Sichtbarmachung der Oberflächenfließwege zu ergänzen, um geeignete Maßnahmen zur Überflutungsvorbeugung ermitteln zu können.

Drei Möglichkeiten der Starkregengefahrenanalyse – die Verwendung der Starkregenhinweiskarte des BKG, die Verwendung der Karte des BKG, ergänzt um eine Topographieanalyse oder die Erstellung einer eigenen Starkregenhinweiskarte – diskutierten die Fraktionen zunächst intern. In der jüngsten Ratssitzung sprachen sie sich nun einmütig für die zweite Möglichkeit aus und beauftragten die Stadt damit, Angebote für ein entsprechendes Konzept einzuholen. Wie Kamphans erklärte, unterstütze das Land die Erarbeitung eines kommunalen Handlungskonzeptes mit einer Förderung von bis zu 50 Prozent der Kosten.

Die Ergebnisse werden veröffentlicht, so dass Anlieger sich informieren können, ob ihr Haus in einem gefährdeten Bereich liegt und von wo die Gefahr droht. So können sie rechtzeitig Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, die zum Beispiel in einem Wall oder einer Regen-Rückhalte-Einrichtung bestehen könnten.