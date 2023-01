Wünsch-Dir-Was-Wochen in der Stadtbücherei Spenge

Welche Bücher fehlen Kindern und Jugendlichen im Sortiment? Welche Computerspiele oder Veranstaltungen würden sie sich wünschen? Antworten auf Fragen wie diese können vom 9. bis 28. Januar der Bücherei geben werden – und das auf verschiedenen Wegen: So können die Jugendlichen während der Öffnungszeiten ihre Wünsche auf einen Zettel niederschreiben.

Als kleine Inspirationshilfe dienen dabei Alltagsgegenstände, die sie aus einem Kasten auswählen können. Wer lieber spricht als schreibt, kann seine Wünsche in ein Mikro einsprechen. Aus den Beiträgen wird nach den Projektwochen ein Zusammenschnitt gebastelt. Auf dem Tablet können die Kinder und Jugendlichen ihre Ideen in ein Mentimeter, eine App für Echtzeit-Feedback, eingeben. Oder Sie bauen die Wünsche in einem moderierten Workshop nachmittags am 16. Januar ganz plastisch mit Lego Serious Play.

Der Workshop ist kostenfrei, Anmeldungen nimmt die Bücherei ab dem 3. Januar entgegen. „Wir haben ganz bewusst die Altersgruppe der Zehn- bis 14-Jährigen für unsere Wünsch-Dir-Was-Wochen ausgesucht“, so Christiane Antons, stellvertretende Leiterin der Stadtbücherei.

„Für jüngere Kinder haben wir ein breites Angebot, das kontinuierlich sehr gut angenommen wird. Mit diesen Projektwochen möchten wir gerade ältere Kinder und Jugendliche ansprechen und gezielt nach ihren Wünschen fragen. Ziel ist es, in einem weiteren Schritt daraus Ergebnisse zu ziehen, die dann im Idealfall nach und nach umgesetzt werden können. Damit soll die Bücherei in Spenge für diese Altersspanne noch attraktiver gemacht werden.“

„Die Mint-Workshops, die wir im vergangenen Jahr angeboten haben, erfreuen sich riesiger Beliebtheit bei den Kindern und Jugendlichen“, ergänzt Dagmar List, Leiterin der Stadtbücherei. „Wenn wir durch dieses Projekt noch weiteren Input bekommen, wofür diese Altersgruppe brennt, wäre das großartig.“

Auf die Idee für diese Projektwochen sind die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei durch einen Zertifikatskurs, den Christiane Antons an der TH Köln zum Thema Leseförderung belegt hat, gekommen. Die Projektwochen bilden den Abschluss dieser Fortbildung, die Resultate wird sie im Kurs präsentieren.

Im Idealfall könne man im Anschluss lokale Partner suchen, um von den Kindern und Jugendlichen vorgeschlagene Ideen, die realisierbar sind, im Laufe des Jahres in Angriff zu nehmen. Die Zehn- bis 14-Jährigen sind eingeladen, in dem Projektzeitraum während der Öffnungszeiten vorbeizuschauen und ihr Feedback mit einem Mittel ihrer Wahl zu hinterlassen. Die Mitarbeiterinnen der Bücherei stehen dabei gerne mit Rat und Tat zur Seite.