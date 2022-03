„Zahlen so unsicher wie nie“

„Nie waren die Schätzungen so unsicher wie in diesem Jahr“, urteilt Britta Jenniches. Die Kämmerin der Stadt Spenge stellte Donnerstag gemeinsam mit Bürgermeister Bernd Dumcke den Haushaltsplanentwurf für 2022 vor. Angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Unwägbarkeiten, die der Krieg in der Ukraine mit sich bringt, blicken beide mit Sorge in die Zukunft.

„Als Russland in die Ukraine einmarschiert ist, hatte ich den Haushaltsentwurf gerade so weit, dass er in den Druck konnte“, erzählt Jenniches. Wie realistisch die Zahlen nun sind, sei völlig offen. „Angesichts der explodierenden Energiekosten werden die Betriebskosten gewiss steigen, auch die Inflation wird uns zu schaffen machen“, prognostiziert sie. Die Kreditzinsen drohten zu steigen. „Da auch die Auswirkungen auf die Wirtschaft noch nicht absehbar sind, ist die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen und unseres Anteils an der Einkommensteuer ebenfalls völlig unklar.“

Was die Ausgaben für die Flüchtlinge aus der Ukraine angeht – bis Donnerstag hatten sich 16 Personen bei der Stadt gemeldet, die privat untergekommen sind – hofft Dumcke auf Hilfen von Bund und Land. Bei der Flüchtlingskrise 2015 hätte die Kommune ausreichend Unterstützung erhalten, um die Ausgaben auszugleichen.

Die Ungewissheit trifft den städtischen Haushalt zu einer Zeit, in der die Finanzen ohnehin angespannt sind. Britta Jenniches hat für 2022 ein Defizit von 357.466 Euro errechnet. Hinzu kommen Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie, die sich voraussichtlich auf 1,96 Millionen Euro belaufen. „Unser eigentliches Defizit beträgt also 2,3 Millionen“, so die Kämmerin. Derzeit könnten die 1,96 Millionen noch aus dem Haushalt als außerordentliche Erträge isoliert werden. Die dennoch entstehenden negativen Jahresergebnisse bis 2025 könnten voraussichtlich über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Doch wie geht es dann weiter? „Nach unseren aktuellen Prognosen kämen wir bis 2025 auf 9,16 Millionen Euro an Corona-Beträgen“, so Dumcke. Doch 2024, vor Ablauf der Bilanzierungshilfe in 2025, müsse die Kommune entscheiden, ob sie entweder alles auf einmal ausgleichen oder über 50 Jahre abschreiben wolle. „Bei einem voraussichtlichen Eigenkapital von dann 9,8 Millionen, wird ersteres kaum möglich sein. Die Ausbuchung über 50 Jahre würde eine jährliche Belastung von 180.000 Euro bedeuten“, so Dumcke.

Besonders ins Kontor schlügen die sinkenden Schlüsselzuweisungen (3,1 Millionen in 2022 gegenüber 3,8 Millionen in 2021) und die steigende Kreis- und Jugendamtsumlage. „Beide Umlagen zusammen wachsen 2022 um 1,5 Millionen Euro gegenüber 2021. Bis 2025 müssen wir 3,3 Millionen Euro mehr an den Kreis überweisen, das sind 32 Prozent“, rechnet Jenniches vor. Doch woher solle das Geld noch kommen?

„Wir haben keinen Spielraum für Einsparungen mehr“, so Dumcke. „Es sind die laufenden Kosten, die uns belasten, nicht die Investitionen.“ Nun sei die Politik gefragt: „Das ist eine Hausaufgabe für die Landes- und Bundesregierung“, betont er. „So kann es mit der kommunalen Finanzierung nicht weitergehen.“

Mithilfe von Fördermitteln kann die Stadt jedoch einige Projekte voranbringen: Der Grünzug Elsterweg wird 2022 mit 100 Prozent Förderung realisiert, die Haltestelle am Bahnhof für 285.000 Euro modernisiert.

Die ehemalige Realschule muss für eine weitere Nutzung saniert werden (720.000 Euro in 2023), die Sanierung des Sportzentrums Holzwiese muss mangels Förderzusage auf 2025 verschoben werden. „Ich hoffe, vorher einen anderen Fördertopf zu finden“, so Dumcke.

Das Rathaus soll mit ISEK-Mitteln klimaneutral werden und für die Sanitär- und Umkleideanlage am Sportplatz Bardüttingdorf setzt er auf Restmittel aus dem Topf Moderne Sportstätten. Die Anschaffungen beschränkten sich auf das dringend Notwendige – wie die Anschaffung von Feuerwehrautos. Die Schulen erhalten 229.000 Euro aus dem Digitalpakt.