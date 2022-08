Zauberei und Musik auf dem Spenger Blücherplatz

Am 21. August gibt es eine Veranstaltung im Rahmen der „RadKulTour“

Spenge

Wer sich am Wochenende gerne für ein wenig Bewegung und Naturerlebnis in den Sattel schwingt, dem kommt ein Vorschlag für mögliche Strecken und interessante Ziele sicher gelegen. Der Blücherplatz in Spenge wäre für Sonntag, 21. August, ein solches Ziel.

Von Daniela Dembert